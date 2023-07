Wilson Cabral, ex-participante do MasterChef Profissionais, morre após acidente de carro

Carro em que cozinheiro estava foi atingido por outro veículo no dia 14 de julho, em Sorocaba, interior de São Paulo. Quadro evoluiu para trombose e embolia pulmonar

Wilson Cabral, participante semifinalista da edição de 2022 do reality MasterChef Profissionais, morreu aos 40 anos após sofrer complicações por conta de um acidente de trânsito em Sorocaba, no interior de São Paulo. A confirmação da morte ocorreu nessa sexta-feira, 21.

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhoso acabou. Estou em choque, mas muito feliz por ter feito parte da vida dele durante esses anos", escreveu a esposa de Wilson, Simone, nas redes sociais.

"Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo que ele deixou servirá de orgulho por filho que ele tanto amou", continua. Na sequência, ela agradeceu às mensagens recebidas dos fãs e seguidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o g1, o carro em que Wilson estava foi atingido por outro veículo no dia 14 de julho. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o cozinheiro tinha diabetes, e passou mal por conta de uma distensão muscular na perna.

O quadro evoluiu para trombose e embolia pulmonar, às quais Wilson não resistiu.

O velório será a partir das 19h deste sábado, 22, em Sorocaba. O sepultamento será no Cemitério Santo Antônio, após cortejo, que começa às 14h do domingo, 23.

Wilson Cabral: cozinheiro que morreu marcou o Masterchef Profissionais 2022

Wilson Cabral ficou conhecido por participar e chegar à semifinal da quarta temporada do MasterChef Profissionais, da Band, no ano passado. Cabral foi um dos competidores mais fortes de sua edição do reality culinário.

Na época, ele declarou que o reality culinário o ajudou a assumir maior protagonismo na cozinha: "Sempre reproduzi receitas de outros chefs, fiz restaurantes e marcas brilharem. Amo o meu trabalho, mas acabou que não tive a oportunidade de construir a minha identidade pessoal na área", disse durante o programa.

Durante o Masterchef, Wilson se tornou rival do chef Diego Sacilotto, com quem fez amizade fora da TV. “Mais uma vez um motorista embrigado destrói uma família e tira a vida de uma pessoa tão querida. Wilson deixou a esposa Simone e o filho Arthur recém-mudados do Rio de Janeiro para acompanhá-lo nessa empreitada em Sorocaba. Para quem não sabe, o Arthur sofre de autismo e necessita de cuidados extremos da mãe, o que impossibilita que ela trabalhe fora de casa”, disse Sacilotto ao pedir doações dos seguidores.

Wilson Cabral: família tinha se mudado do RJ para o interior de São Paulo

Wilson chegou ao interior de São Paulo para trabalhar como chef do restaurante Butcher Garden, na cidade de São Roque. “Um dia triste para a gastronomia como um todo. Que deus conforte o coração de todos amigos, familiares e admiradores de seu trabalho”, lamentou o restaurante a comunicar o falecimento.

A Band também se manifestou sobre a morte: “O carioca competiu na quarta temporada do talent show, em 2022, onde mostrou todo o seu talento e experiência na gastronomia. #BandEntretê lamenta o falecimento do chef, que tem nosso eterno carinho. Deixamos nosso abraço aos amigos e familiares.”