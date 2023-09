MasterChef Profissionais hoje (26/09): onde assistir e horário

MasterChef Profissionais 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef Profissionais 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 26/09?



Nesta terça-feira, dia 26 de setembro, os cozinheiros vão enfrentar um leilão de clássicos, como moqueca, paella, feijoada, bouillabaisse, bobó de camarão, estrogonofe, picadinho, steak tartare, fricassê de frango, blanquette de vitela e bracciola de carne.