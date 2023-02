Masterchef: Henrique Fogaça sai do programa e anuncia substituto

O Mastechef Brasil não terá mais Henrique Fogaça como jurado do reality. Ele será substituído por Rodrigo Oliveira nesta 10ª do programa. O anuncio foi feito por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 2.

No Instagram, Fogaça publicou: "O Masterchef pra mim tem sido mais que um programa, é uma família, e faz parte da minha vida, e sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano".

A saída do cozinheiro é uma pausa e tanto ele quanto a emissora reforçaram a expectativa de retorno de Fogaça, mas ainda sem data definida.

"Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve", anunciou.

Por fim, Fogaça agradeceu: "Aproveito também para tornar público meu agradecimento à emissora BAND e Marisa Mestiço, que entenderam a necessidade de uma pausa nesse momento. Por fim, dou as boas-vindas ao Rodrigo Oliveira, sinta-se acolhido, chef".

