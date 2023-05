MasterChef 2023 hoje (16/05): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 16 de maio (16/05). Hoje, os últimops participantes da temporada serão selecionados.

Até agora, nove cozinheiros já garantiram o avental e uma vaga oficial na cozinha. Os confrontos continuam com temas que foram marcantes ao longo das nove temporadas anteriores e vão representar tarefas complexas.



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 16/05?

Nesta terça-feira, 16 de maio, o Masterchef 2023 realiza a estreia de sua décima temporada. Ao todo, 34 participantes farão parte do elenco dessa primeira fase da competição.

Vindos dos mais variados cantos do país, eles irão se enfrentar em duelos ou embates dos mais diferentes temas gastronômicos: dos clássicos aos regionais, da comida de boteco a confeitaria.

Os competidores vão se deparar com a torre de éclair em seu primeiro round. A receita da gastronomia francesa já marcou presença na repescagem da edição no ano anterior.

Em seguida, o duelo acontece na preparação da massa à carbonara, prato também já conhecido no MasterChef Brasil e que nem sempre agradou o júri.

A reprodução de uma galinhada, prato preferido da dupla Fernando e Sorocaba, continuará os embates. A prova fez muito sucesso em 2020 e será reproduzida na nova temporada.

A tarte tatin, torta de maçã feita na frigideira que foi o desafio da sétima temporada, volta na nova edição oferecendo a possibilidade dos aspirantes a chef escolherem os sabores de suas tortas.



No último embate, os cozinheiros precisarão entregar um preparo usando polvo, camarão e mexilhões para garantir a sua vaga na competição.

MasterChef Espanha: comida causa intoxicação alimentar em 44 pessoas. CONFIRA