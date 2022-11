Final MasterChef 2022 ao vivo hoje, 08/09: onde assistir e horário

Final do MasterChef Profissionais 2022 será exibida hoje, terça, (08/11). Veja onde assistir ao vivo na TV e online, horário, dupla finalista e receitas

A grande final do MasterChef Profissionais 2022 vai ao ar hoje, terça-feira, 8 de novembro (08/11). No último episódio da competição culinária, a dupla finalista Diego e Thalyta terá de preparar e entregar um cardápio especial, composto por entrada, prato principal e sobremesa.

Enquete MasterChef Profissionais 2022: quem deve ganhar? VOTE

O dono dos melhores pratos leva para casa o troféu do melhor cozinheiro amador do País, além do prêmio em dinheiro de R$ 250 mil e uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Final MasterChef Profissionais 2022: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

Final MasterChef Profissionais 2022: como vai ser o episódio de hoje, dia 08/09?

Esse será o último episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022. Repleto de emoções, a noite iniciará com reencontros entre os finalistas e seus familiares, que não se veem desde o início do programa.

Desta vez, todos os participantes da edição retornam a cozinha e sobem ao mezanino para acompanhar os preparos de perto, além de torcer pelos aspirantes a chef.



Os pratos da noite, diferente dos episódios anteriores, foram escolhidos pelos próprios finalistas - Diego e Thalyta.

A dupla terá de preparar três receitas que serão divididas entre entrada, prato principal e sobremesa. Vence quem mais agradar ao paladar dos chefes.

Ao final do tempo estipulado, os três participante servem seus pratos e os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça escolhem e anunciam o vencedor da 4º temporada do MasterChef Profissionais.

Final MasterChef Profissionais 2022: os finalistas

Confira abaixo quem são os finalistas do programa culinário.

Diego Sacilotto, de 41 anos, São Paulo

O cozinheiro tem uma vasta experiência gastronômica e é apaixonou pela cozinha lusófona. Já morou em outros dois países: Angola e Portugal.

Thalyta Koller, 30 anos, Santa Catarina

A cozinheira é especialista em culinária francesa e é entusiasta da gastronomia vegetariana. Fala francês e já morou no exterior.

MASTERCHEF PROFISSIONAIS 2022: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Sobre o assunto Jojo Todynho confirma bariátrica: "Desejo partiu do meu coração'"

Anitta não sabia que rebolou para política conservadora no Los 40

"Mini Jacquin" viraliza após ganhar mêsversário com tema MasterChef

Tags