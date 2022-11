Enquete MasterChef Profissionais 2022: quem deve ganhar? Vote

Diego e Thalyta se enfrentam na final do MasterChef Profissionais 2022, hoje, terça, (08/11). Vote na enquete O POVO em quem você quer que ganhe o reality

A quarta edição do MasterChef Profissionais se encerra hoje, terça-feira, 8 de novembro, (08/11), às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), na Band.

Diego e Thalyta irão se enfrentar na final da competição culinária, em busca do título de melhor cozinheiro profissional do Brasil 2022.

Abaixo, vote na enquete O POVO no cozinheiro que você acha que vencerá a quarta edição do reality culinário.



Final do MasterChef Profissionais 2022: CONFIRA tudo sobre o último episódio da temporada

Enquete MasterChef Profissionais 2022: Diego ou Thalyta? Quem deve ganhar?



Final MasterChef Profissionais 2022: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Profissional 2022 passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.



O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

Final MasterChef Profissionais 2022: quem são os finalistas?

Diego Sacilotto, de 41 anos, São Paulo

O cozinheiro tem uma vasta experiência gastronômica e éapaixonou pela cozinha lusófona. Já morou em outros dois países:Angola e Portugal.

Thalyta Koller, 30 anos, Santa Catarina

A cozinheira é especialista em culinária francesa eé entusiasta da gastronomia vegetariana. Fala francês e já morou no exterior.

