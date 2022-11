Anitta não sabia que rebolou para política conservadora no Los 40

Anitta viralizou nas redes sociais após se apresentar no Los 40 Music Awards 2022 no dia 4 de novembro, na Espanha. Durante o evento, a cantora fez uma performance sensual de "Envolver" e desceu do palco para dançar próximo de algumas pessoas que estavam na plateia. Uma delas era a política conservadora de direita Isabel Díaz Ayuso.

Em entrevista ao programa “La Resistencia”, a brasileira revelou que não sabia quem era a mulher e que acabou sensualizando para a política por conta de um mal-entendido. Após não ter conseguido ensaiar para a apresentação, Anitta decidiu fazer uma performance dançando entre os convidados.

Sua assessora chegou a mencionar que a "Presidente da Comunidade de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, estaria na plateia, mas a cantora acabou se confundido com o título e pensou se tratar de uma presidente de uma comunidade do Facebook.

“Eu não sabia que aqui os Estados se chamavam de Comunidades, mas agora entendo. E aí ela olhou para mim e eu pensei ‘boas vibrações e tal’, mas eu pensei que ela era presidente de uma comunidade no Facebook. Depois me explicaram e eu disse ‘que merda, o que é isso?’, mas no final me disseram ‘que legal, foi muito legal’ e ela sorriu, então…”, explicou.

Anitta chegou a questionar ao apresentador do programa, David Broncano: “No final, isso foi bem ou foi mal?”. Ele respondeu: “Foi bom, passar a bunda em um político é muito bom”.

Confira o trecho da entrevista:





Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

