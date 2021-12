Final do Masterchef Brasil 2021: saiba quem ganhou o programa

A final do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar nessa terça-feira, dia 14 de dezembro (14/12). Na final da competição culinária, os três finalistas da temporada - Eduardo, Isabella e Kelyn - disputaram o troféu do melhor cozinheiro amador do País, além do prêmio em dinheiro de R$ 250 mil reais e uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris.

MasterChef 2021: como foi o episódio de hoje, dia 14/12?

Este foi o último episódio do MasterChef Brasil 2021. A noite começou com o reencontro entre os finalistas e seus familiares. Em seguida, todos os participantes da edição retornaram à cozinha e subiram ao mezanino para acompanhar os preparos de perto, além de torcer pelos aspirantes a chef.

Os pratos da noite foram escolhidos pelos próprios finalistas. O desafio inclua a preparação de um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

Os participantes tiveram três horas para completar o cardápio, sendo uma hora para cada receita. Ao final do tempo, eles serviram seus pratos e os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça definiram o vencedor da oitava temporada do MasterChef Brasil.

Isabela decidiu por um menu vegano. Kelyn apostou em uma refeição típica do centro-oeste, sua região natal. Eduardo, por fim, optou por repaginar clássicos da culinária francesa.

Kelyn abriu seu cardápio com vieras de palmito, ovas de bottarga, caldo de tucupi e cogumelos yanomami. Eduardo entregou lagostim ao vapor com creme de arroz e alho e vinagrete de tomate. Isabella fez, como entrada, tartar de abacate, pepino e melão com granita de tomate.

No prato principal, Eduardo preparou flor de prejereba com abobrinha e menta ao molho cítrico. A receita de Isabella foi um nhoque de mandioquinha no caldo de cogumelos e tucupi. Já Kelyn entregou tambaqui na brasa com terrine de arroz e pirão de caldo de piranha.

Fechando a noite, Isabella fez de sobremesa um sorbet de cupuaçu com côco crocante, cuscuz de tapioca e espuma de coco. Kelyn completou seu menu com sorvete de pequi com tuile de mel e cumaru e creme de bauru, côco e couilis de maracujá. Eduardo encerrou o cardápio com sablé crocante, creme diplomata de cumaru e creme de bacuri com cachaça envelhecida.

Kelyn ficou com o terceiro lugar. Ela recebeu críticas na entrada e no prato principal.

Eduardo pecou na sobremesa, pela avaliação dos jurados, que apontaram falta de criatividade na apresentação do prato. Ele ficou na segunda posição.

A crítica a Isabella ficou somente na montagem da sobremesa, em que os jurados apontaram a possibilidade de melhoria estética. A atriz levou o prêmio principal do Masterchef Brasil 2021.

MasterChef 2021: onde assistir a final ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 23º episódio?

A paulista Daphne, de 19 anos, foi o 22° eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na prova de fogo, a jovem não conseguiu agradar o paladar dos jurados, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes são os finalistas?

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

