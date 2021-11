Masterchef Brasil 2021: Luiz é o 18º eliminado; veja receitas

MasterChef Brasil 2021 teve 19º episódio exibido nessa terça, 9 de novembro (09/11), na Band; Luiz não agradou os jurados na prova de fogo e foi eliminado do programa

O décimo nono episódio do MasterChef Brasil 2021 foi ao ar nessa terça-feira, 9 de outubro (09/10). Chegando à reta final da competição culinária, os cozinheiros participaram da última prova em equipe da temporada. O episódio terminou com a eliminação de Luiz.



MasterChef 2021: como foi o episódio do dia 09/11?

O primeiro desafio da noite foi realizado em uma cozinha profissional. Em equipe, Daphne, Eduardo, Heitor, Helena, Isabella, Kelyn, Luiz e Tiago tiveram de criar um menu completo em homenagem à música em apenas uma hora. A prova, de alta cozinha, fez referência aos convidados especiais da noite, a cantora Maria Rita e o maestro João Carlos Martins, que também avaliaram os pratos.

Ao final do tempo estipulado, somente duas aspirantes a chefs tiveram destaque e subiram ao mezanino: Isabella, que recebeu elogios pela organização das entradas; e Helena, que coordenou o prato principal. O restante dos participantes não se salvaram e foram desafiados a preparar dois pratos com salmão: um cru e outro cozido.



Com uma hora para fazer duas receitas, Daphne venceu a prova, enquanto Heitor também foi bem avaliado. Fechando o mezanino, Eduardo escapou da eliminação, mas não recebeu elogios.

Nesta etapa do Masterchef, o mezanino não pode mais salvar colegas. Deste modo, a escolha dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça ficou entre Kelyn, Luiz e Tiago. O comunicólogo e a estudante de nutrição conseguiram escapar, e Luiz foi eliminado do programa.

Diferente dos episódios anteriores, o mezanino não tem mais o poder de salvar um cozinheiro da eliminação. Com a alteração, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça voltam a decidir e anunciar o eliminado de cada noite. Quem for o autor da pior versão será o eliminado do 15º episódio.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 18º episódio?

A gaucha Ana Paula, de 30 anos, foi a 18° eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na entrega do prato amazônico, a quinhapira, Ana não conseguiu agradar o paladar dos jurados na prova de fogo, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.



