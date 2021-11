Deputado baiano João Isidório tem mal súbito e morre afogado aos 29 anos

O deputado estadual João Isidório (Avante-BA) morreu na tarde desta quinta-feira, 11, vítima de afogamento na praia do Loreto, na Ilha dos Frades, que pertence a Salvador. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou que o parlamentar havia sofrido um mal súbito antes de se afogar.

Isidório foi socorrido por familiares e posteriormente, chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após uma hora de tentativas de reanimar o parlamentar, sem sucesso, ele foi levado para o Hospital do município de Madre de Deus. Uma equipe do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer) ainda foi acionada para levar o parlamentar para um hospital na Capital, mas não foi necessário, pois o político não resistiu e morreu na unidade hospitalar municipal.

João Isidório tinha 29 anos e estava no seu primeiro mandato, para qual havia sido eleito em 2018, como o mais votado deputado estadual na Bahia, com 110.450 votos. O parlamentar tinha família envolvida no meio político, pois era filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório.

Após a morte de João Isidório, o governador da Bahia, Rui Costa, decretou luto de três dias no estado. Demais partidos e políticos lamentaram a fatalidade.

Costa escreveu em suas redes sociais que a Bahia perdia um “político promissor”, que “dedicou a vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química”. O governador concluiu o texto, decretando luto no estado.



A Assembleia Legislativa da Bahia divulgou nota onde destaca que o deputado era "jovem, atuante e com uma trajetória pela frente". O presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), também lamentou a morte do colega. "É mais um golpe muito duro nestes tempos de luto’”, declarou em nota.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) também se manifestou através de sua conta no Twitter, a respeito da “tragédia”. “Lamento o acontecido e me solidarizo com a família e os amigos”, disse sobre a morte de Isidório.



A morte prematura do deputado João Isidório, filho do também deputado Pastor Sargento Isidório, foi uma tragédia. Lamento o acontecido e me solidarizo com a família e os amigos. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de profunda dor. — Bruno Reis (@brunoreisba) November 11, 2021

Quem também lamentou o falecimento do parlamentar foi Geraldo Júnior (MDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador (MDB). O vereador desejou forças ao pai de Isidório e pediu orações. “Presto minhas condolências e sentimentos aos seus familiares. E quero desejar força ao Pastor Sargento Isidório neste momento de dor. Realmente, é um momento difícil para este homem de fé. Vamos orar pelo deputado João Isidório”, disse Geraldo Júnior.

O corpo do deputado estadual João Isidório, que também era pastor, será enterrado nesta sexta-feira, 12, no cemitério de Caboto, em Candeias.

