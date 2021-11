MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 02/11: onde assistir, horário e receita

O décimo oitavo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 2 de outubro (02/10). Desta vez, os desafios culinários serão realizados em equipes. Divididos em três times, os cozinheiros terão de fazer um menu de três passos somente com sobremesas, uma tendência inovadora atual que vem crescendo e faz sucesso em restaurantes pelo mundo todo, explorando a confeitaria e suas delícias.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 02/11?

No primeiro desafio da noite os participantes serão divididos em três times e terão de preparar um menu de três passos somente com sobremesas. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça ficarão responsáveis pela apresentação dos cardápios que possuem uma sequência lógica de sabores que se complementam e harmonia nos sabores.

Para ajudar na avaliação dos pratos, o programa recebe o ator e comediante Leandra Hassum, que é um amante de doces. Durante sua passagem ele tenta trazer leveza ao clima de tensão contando diversas histórias. Ao final do tempo estipulado, a equipe que apresentar a melhor execução sobe ao mezanino e escapa da prova derradeira.

Sobre o assunto Melhor receita de tímpano do MasterChef Brasil 2021; como fazer a comida

Masterchef Brasil 2021: Helena e Tiago voltam ao programa; veja receitas

Gui Araújo usa depressão de Valentina como argumento durante discussão

Antes da prova de eliminação, os participantes terão uma segunda chance. Por meio de uma dinâmica envolvendo vinhos, espumantes e degustação - cada um deverá experimentar as bebidas e identificar quais substâncias compõem seus aromas. Quem tiver mais acertos, se livra da berlinda.

Na prova eliminatória, os aspirantes a chef que não conseguirem subir ao mezanino terão de reproduzir uma das iguarias de um profissional que trabalha com sabores da Amazônia, o chef Felipe Schaedler - ele ficou famoso ao transformar ingredientes típicos e locais em pratos de alta gastronomia. Os competidores vão ter que reproduzir uma receita autoral do Schaedler, a quinhapira de peixe com cogumelo yanomami.

Diferente dos episódios anteriores, o mezanino não tem mais o poder de salvar um cozinheiro da eliminação. Com a alteração, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça voltam a decidir e anunciar o eliminado de cada noite. Quem for o autor da pior versão será o eliminado do 15º episódio.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 17º episódio?

A baiana Raquel, de 35 anos, foi a 17° eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. Na entrega do prato que envolvia ovo, Raquel entregou um molho ácido e com pouco sal aos jurados na prova de fogo, e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.



Sobre o assunto Morre Cecília Ramos, participante do MasterChef Brasil 2020, vítima de Covid-19

MasterChef: quem é Helena Rizzo, jurada que substitui Paola Carosella

Tags