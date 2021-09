MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 21/09: onde assistir, horário e receita

O décimo segundo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 21 de setembro (21/09). Pela primeira vez na temporada, as provas da noite serão realizadas fora da cozinha. Divididos em três times, eles terão de reproduzir um prato criado pelos jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 21/09?

Antes de iniciar o primeiro desafio da noite, os capitães de cada time - Ana (vermelho), Kelyn (amarelo) e Pedro (azul) - terão uma aula particular com os chefs direto de seus restaurantes: Maní, Président e Sal, respectivamente.

Helena mostra o passo a passo de um arroz negro cozido no leite de castanha, banana da terra, brócolis, pasta e lâminas de castanha do Pará. Enquanto isso, Jacquin traz um grande clássico que representa a gastronomia francesa: filé de linguado com flor de abobrinha recheada e emulsão de leite de coco aromatizado com mostarda dijon e coentro. Já Fogaça chega com um tentáculo de polvo grelhado, espaguete de tinta de lula com creme de azedinha e tomate confit.

Após a finalização da aula, os capitães voltam ao estúdio e tentam repassar os detalhes das receitas, a equipe, podendo apenas ensinar e observar o preparo. Diante a dinâmica inusitada, os competidores correm contra o tempo para preparar pratos que agradem o paladar dos jurados e dos músicos brasileiros Léo Jaime e Margareth Menezes, que são os convidados especiais da noite.

O grupo que melhor executar a receita se sobe ao mezanino, enquanto as duas equipes perdedoras seguem para a prova eliminatória. O desafio final consiste na construir uma torre de quibe com cinco preparos obrigatórios: assado, cru, coalhada seca, tomate concassé e cebola crocante.

Os autores das melhores versões são salvos e os três piores brigam pela permanência no jogo. Um deles terá a chance de ser salvo pelos colegas do mezanino, enquanto os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, escolhem o eliminado da semana entre os dois que restarem.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 11º episódio?

A designer de interiores, Amanda, de 26 anos, foi a décima primeira eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. Desafiada a preparar um prato clássico vegano, Amanda não agradou ao paladar dos chefs e acabou sendo eliminada do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Helena, 43 anos, Minas Gerais

Mora em Barcelona há 18 anos, é jornalista de formação e tem um perfil sobre gastronomia com mais de 75 mil seguidores.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

José Sérgio, 50 anos, Pernambuco

De Canhotinho (PE), o representante comercial mora na capital paulista desde criança. Quer usar o prêmio do programa para abrir uma instituição filantrópica.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.

Pedro, 29 anos, Santa Catarina

Arquiteto, quer mudar de profissão e pretende se aprofundar na gastronomia.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

