Masterchef Brasil 2021: Juliana é oitava eliminada; veja receitas de hoje

O oitavo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 24 de agosto (24/08/2021). Desta vez, os participantes serão desafiados a cozinhar uma receita comum na culinária brasileira, o feijão. A prova, que será executada por meio de um duelo entre duplas, será anunciada após a apresentação dos músicos pernambucanos Caju & Castanha, que irão embalar a cozinha do programa ao som de cantigas improvisadas dos mais diversos temas.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário?

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 24/08?

A prova do dia reserva grandes surpresas aos participantes. Desafiados a criar um prato com feijão, os competidores serão surpreendidos com 16 dispensers onde há oito tipos da leguminosa – manteiga, azuki, jalo, rajado, verde, vermelho, andu e bolinha. Para descobrir com qual irão trabalhar, será necessário escolher um número. Dessa forma, eles serão divididos em oito pares, cada um com um tipo de feijão.

Separados em dupla, pela primeira vez no programa os cozinheiros irão duelar e tentarão conquistar a aprovação dos chefs para escapar da berlinda. O autor da melhor receita sobe ao mezanino enquanto o pior segue automaticamente para a eliminação. A competidora, Kelyn, que venceu a última prova, desfrutará de uma vantagem no jogo - poder trocar de feijão e, consequentemente, escolher quem será seu rival direto nesta disputa inédita.

Os cozinheiros que obtiveram um desempenho mediano na prova receberão uma nova chance para garantir uma vaga no mezanino - será preciso entregar uma porção de petiscos perfeita, que realmente impressione o paladar dos jurados, e que seja elaborada com um ingrediente obrigatório: mortadela. Os aspirantes a chef que não agradarem os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, seguem direto para a prova de eliminação.

Na última prova da noite e a mais temida, os participantes terão um desafio complexo para enfrentar. Para garantir a permanência em mais uma semana no reality culinário, os cozinheiros terão de preparar um Baked Alaska. A sobremesa, que nasceu nos Estados Unidos, tem como base três preparos: bolo, sorvete no meio e merengue por fora, o que vai exigir muito conhecimento técnico e uma grande capacidade de combinar sabores.

Ao final do tempo de preparo, os autores dos melhores pratos serão salvos, enquanto os três serão avaliados pelos chefs. Um deles terá a chance de ser salvo pelos colegas do mezanino, enquanto os jurados escolhem o eliminado do oitavo episódio entre os dois que restarem.

MasterChef 2021: o que é o Baked Alaska?

A sobremesa americana é um clássico criado em 1876, para homenagear a conquista do Alasca como território dos Estados Unidos. A receita se baseia na criação de um bolo recheado com sorvete e coberto por merengue.

Aparentemente fácil, o prato exige técnica. Depois de montado, o doce é levado ao congelador por 2 ou 3 horas e, por fim, vai ao forno por alguns minutos para flambar, o que também pode ser feito com um maçarico.

O desafio está na textura delicada do merengue, que não pode cristalizar, para que não altere os sabores ou deixe-o prato craquelado.



MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 7º episódio?

A coordenadora pedagógica, Cristina, 51 anos, foi a sétima eliminada da oitava temporada do MasterChef Brasil. A baiana foi reprovado pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça na disputa da prova de fogo.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Amanda, 26 anos, Rio de Janeiro

Designer de interiores, mora em Brasília há três anos

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Helena, 43 anos, Minas Gerais

Mora em Barcelona há 18 anos, é jornalista de formação e tem um perfil sobre gastronomia com mais de 75 mil seguidores.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

José Sérgio, 50 anos, Pernambuco

De Canhotinho (PE), o representante comercial mora na capital paulista desde criança. Quer usar o prêmio do programa para abrir uma instituição filantrópica.

Juliana A., 37 anos, Minas Gerais

Participou do terceiro episódio do Masterchef Brasil 2020. Tem uma marca de roupas íntimas e pretende ganhar o programa para abrir um restaurante de culinária brasileira.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.

Pedro, 29 anos, Santa Catarina

Arquiteto, quer mudar de profissão e pretende se aprofundar na gastronomia.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

Renato, 35 anos, São Paulo

O engenheiro ambiental participou do 19º episódio do Masterchef Brasil 2020, e quer aproveitar a nova oportunidade para mudar de profissão.

