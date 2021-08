Masterchef Brasil 2021: Cristina é a sétima eliminada; veja receitas

O sétimo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 17 de agosto (17/08/2021). Na primeira prova da noite, os participantes serão surpreendidos com uma caixa de utensílios de cozinha, que contém desde um varal de macarrão até um maçarico. O desafio é utilizar cada item de forma correta no preparo da receita.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário?

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 17/08?

Para iniciar os preparos, o competidor Eduardo, que venceu a última prova, desfrutará de uma vantagem no jogo – trocar o instrumento de trabalho dele ou mudar o de dois concorrentes. Os aspirantes a chef que criarem os melhores pratos, com os objetos que lhes foi dado, serão salvos da berlinda, enquanto os piores seguem direto para a prova de eliminação.

Os cozinheiros que obtiveram um desempenho mediano na prova dos utensílios, receberão uma nova chance para garantir uma vaga no mezanino - uma mini prova de jogo da memória, que consistirá em encontrar pares famosos de comida como queijo e goiabada, chocolate com pimenta, café com leite, entre outros. Quem formar mais pares, garante a permanecia no reality por mais uma semana.

Na última prova da noite, os competidores irão relembrar à origem da gastronomia brasileira: a culinária indígena. Para inspirar os cozinheiros no preparo dos pratos, o programa receberá a primeira chef indígena do Brasil, Kalymaracaya. Ela é a principal divulgadora da gastronomia ancestral brasileira e procura trabalhar com produtos cultivados em sua aldeia, pertencente à Tribo Terena, no Mato Grosso do Sul.

A convidada apresentará receitas como o peixe assado na folha de bananeira; o biju, um tipo de biscoito doce feito a partir de um dos inúmeros subprodutos da mandioca; uma massa preparada com piracuí, que é uma espécie de farinha de peixe, entre outros. Ao finalizar a prova, os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin, juntamente com Kalymaracaya escolherão o vencedor do desafio.

Os criadores dos três piores pratos da noite brigam pela permanência no jogo. Um deles é resgatado pelos colegas que já estão no mezanino, enquanto os jurados escolhem o eliminado da semana entre os dois que restarem.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 6º episódio?



O brasiliense Tiago, de 36 anos, foi o sexto eliminado do Masterchef Brasil 2021 na noite de terça-feira, 10 de agosto (10/08). Ele foi reprovado pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça na prova de fogo.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Amanda, 26 anos, Rio de Janeiro

Designer de interiores, mora em Brasília há três anos

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Cristina, 51 anos, Bahia

Filha de cozinheira, a coordenadora pedagógica cozinha desde criança. Pretende abrir uma escola de gastronomia e um restaurante.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Helena, 43 anos, Minas Gerais

Mora em Barcelona há 18 anos, é jornalista de formação e tem um perfil sobre gastronomia com mais de 75 mil seguidores.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

José Sérgio, 50 anos, Pernambuco

De Canhotinho (PE), o representante comercial mora na capital paulista desde criança. Quer usar o prêmio do programa para abrir uma instituição filantrópica.

Juliana A., 37 anos, Minas Gerais

Participou do terceiro episódio do Masterchef Brasil 2020. Tem uma marca de roupas íntimas e pretende ganhar o programa para abrir um restaurante de culinária brasileira.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Márcio, 52 anos, São Paulo

O ator e professor de teatro teve que esconder na infância o amor pela gastronomia, paixão que só pôde externar depois de adulto.

Pedro, 29 anos, Santa Catarina

Arquiteto, quer mudar de profissão e pretende se aprofundar na gastronomia.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

Renato, 35 anos, São Paulo

O engenheiro ambiental participou do 19º episódio do Masterchef Brasil 2020, e quer aproveitar a nova oportunidade para mudar de profissão.

