Enquete BBB 26: estes agora são os favoritos a ganhar o BBB

Enquete BBB 26: estes agora são os favoritos a ganhar o reality; vote

Após a eliminação de Matheus no segundo Paredão, o público aposta no seu participante favorito para o grande prêmio do BBB 26; vote na enquete O POVO
Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao fim da segunda semana nesta sexta, 30. Dinâmicas, brigas e mudanças de rota marcam a reta inicial do reality.

Do elenco inicial, Aline Riscado e Matheus foram os primeiros eliminados. Henri Castelli e Pedro saíram por outros motivos, sendo um por saúde e o outro por desistência, respectivamente.

Desde então, a opinião do público tem mudado a torcida e palpites para o jogo. Enquetes online mostram o termômetro para o cenário do Paredão e possíveis ganhadores. 

Confira, a seguir, a enquete O POVO sobre os brothers favoritos para vencer o BBB 26 até o momento.

Favorito BBB 26: vote na enquete O POVO 

A "casa mais vigiada do Brasil" passa pelo período inicial, em que opiniões sobre os brothers ainda estão em desenvolvimento pelo público.

Antes mesmo do BBB 26 começar, a participação dos anunciados já fez com que os favoritos fossem especulados

Com o programa em andamento, as alianças formadas entre os participantes dividem o elenco e quem assiste de casa; vote no seu favorito para ganhar o reality antes da formação do terceiro Paredão.

