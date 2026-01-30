Enquete BBB 26: estes agora são os favoritos a ganhar o BBB

As primeiras semanas do BBB 26 mudam a opinião do público sobre o seu favorito; vote na enquete / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao fim da segunda semana nesta sexta, 30. Dinâmicas, brigas e mudanças de rota marcam a reta inicial do reality. Do elenco inicial, Aline Riscado e Matheus foram os primeiros eliminados. Henri Castelli e Pedro saíram por outros motivos, sendo um por saúde e o outro por desistência, respectivamente.

Desde então, a opinião do público tem mudado a torcida e palpites para o jogo. Enquetes online mostram o termômetro para o cenário do Paredão e possíveis ganhadores.