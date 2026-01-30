Enquete BBB 26: estes agora são os favoritos a ganhar o BBB

Enquete BBB 26: estes agora são os favoritos a ganhar o reality; voteApós a eliminação de Matheus no segundo Paredão, o público aposta no seu participante favorito para o grande prêmio do BBB 26; vote na enquete O POVO
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao fim da segunda semana nesta sexta, 30. Dinâmicas, brigas e mudanças de rota marcam a reta inicial do reality.
Do elenco inicial, Aline Riscado e Matheus foram os primeiros eliminados. Henri Castelli e Pedro saíram por outros motivos, sendo um por saúde e o outro por desistência, respectivamente.
Desde então, a opinião do público tem mudado a torcida e palpites para o jogo. Enquetes online mostram o termômetro para o cenário do Paredão e possíveis ganhadores.
Confira, a seguir, a enquete O POVO sobre os brothers favoritos para vencer o BBB 26 até o momento.
Leia mais
Favorito BBB 26: vote na enquete O POVO
A "casa mais vigiada do Brasil" passa pelo período inicial, em que opiniões sobre os brothers ainda estão em desenvolvimento pelo público.
Antes mesmo do BBB 26 começar, a participação dos anunciados já fez com que os favoritos fossem especulados.
Com o programa em andamento, as alianças formadas entre os participantes dividem o elenco e quem assiste de casa; vote no seu favorito para ganhar o reality antes da formação do terceiro Paredão.