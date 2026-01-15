Quarto Branco do BBB 26: veja tudo o que já aconteceu e você perdeuChutes na parede, choro de criança, brigas e desistência marcam os dias de Quarto Branco. Confira os principais momentos da prova após mais de 40 horas
Os candidatos do Quarto Branco do BBB 26 entram no terceiro dia de confinamento nesta quinta-feira, 15. Durante a prova, muitas discussões já aconteceram; afinal, não há muito o que fazer no cômodo.
Durante a manhã, a dinâmica quebrou um recorde: são mais de 60 horas no confinamento branco. Esse é o maior tempo registrado da dinâmica desde o BBB 10, quando Angélica, Cacau e Serginho enfrentaram o desafio.
Entre os barulhos intermitentes acionados pela produção para atrapalhar o descanso dos jogadores, os candidatos da Casa de Vidro que não entraram para o elenco disputam as últimas duas vagas do reality.
Confira o que aconteceu no Quarto Branco até o momento, contando com a desistência de um participante.
Quarto Branco BBB 26: produção dispara sons de sirene
“Eu vou ficar louca, mas daqui eu não saio”, disse Elisa sobre os barulhos intermitentes acionados pela produção par atrapalhar o descanso no Quarto Branco. O som de sirene chegou a tocar por cerca de 5 minutos ininterruptos.
Choro de criança e zumbidos foram outros sons ouvidos pelos participantes durante o confinamento, provocando reação imediata. “Gente, alguém dá comida para essa criança”, brincou Rafaella.
Além dos jogadores, o som também causou estranhamento no público que acompanhava o pay per view. Veja alguns comentários feitos na rede social X (antigo Twitter):
Essa sirene do quarto branco é igualzinha às sirenes de países em guerra, que soam para alertar os moradores de ataques.#BBB #BBB26— Olívia (@olizinharj) January 15, 2026
Juro que eu não ia querer ter filhos nunca mais depois de ouvir tanto choro ... #BBB26 pic.twitter.com/SNLjvEiNVY— focalize (@focalizeofc) January 14, 2026
Quarto Branco BBB 26: caos generalizado e primeira desistência
O primeiro candidato a desistir foi Ricardinho, após horas de bronca da produção. O paraense havia cantado durante a madrugada, batido na maçaneta, chutado a parede múltiplas vezes e aberto quase todas as latas de água disponíveis para os participantes.
A situação rendeu várias brigas entre os candidatos e até mesmo pedidos de expulsão por parte dos fãs do reality. Em conversa sobre as atitudes de Ricardinho, Matheus apontou ser “coisa de branco fazer essas de 'mongolão'”. O desistente acusou o sulista de racismo e foi questionado se existia racismo reverso.
Os dois foram apontados pelo público do sofá como “rivais”, empolgados com a movimentação do Quarto. Entretanto, após 12 horas na dinâmica, Ricardinho apertou o botão vermelho.
Antes de sua saída, o ex-Casa de Vidro se defendeu sobre a situação das latas, alegando que abriu, mas não derramou a água.
Chaiany não aceitou o discurso e contradisse Ricardinho. “E aquela poça de água ali é o quê? É o teu mijo? Tu cuspiu lá dentro? É isso que você tem que fazer: assumir seus erros”, disparou ela.
Quarto Branco BBB 26: fezes na parede do banheiro
Sem janelas ao redor, um mau cheiro elevou a prova de resistência do Quarto Branco. Notado pelos candidatos, o odor que invadiu o cômodo tinha origem no banheiro: uma das paredes estava suja de fezes.
O macacão de Ricardo também estava manchado e os colegas tentaram ajudaram a limpar com papel higiênico. Após virar assunto em várias conversas, a produção avisou que providências seriam tomadas e o assunto deveria ser encerrado.
Ricardo alega que entrou no banheiro sem notar a sujeira. Entretanto, nenhum candidato se acusou. Um novo uniforme para o participante foi deixado na dispensa.
Alguns candidatos e até mesmo fãs do reality levantaram especulações acerca do ocorrido, questionando se as fezes poderiam ser uma estratégia para provocar desistências.
Quarto Branco BBB 26: frio e falta de higiene
Para enfrentar o frio do quarto, os candidatos deitaram juntos para se aquecerem com o calor corporal um do outros.
Matheus chegou a esticar as pernas e colocá-las em cima das participantes. Em tom de brincadeira, Elisa mencionou a namorada do candidato, “se resolva com a mulher depois”.
Além do frio intenso, os jogadores se queixaram da falta de higiene. O banheiro do Quarto Branco não possuí chuveiro; portanto, não podem tomar banho até a decisão da prova.
Chaiany levou advertência da produção após pedir, em sussurro, no microfone por lenços umedecidos.
Apesar da voz robótica ter negado, a princípio, os lenços foram dados aos participantes. “Lenço para limpar o 'xibiu'”, disparou Jordana, provocando risos no quarto.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente