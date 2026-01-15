Quarto Branco do BBB 26: veja tudo o que já aconteceu

Oito participantes seguem confinados no Quarto Branco; confira principais momentos / Crédito: Divulgação / Globo / Gshow

Os candidatos do Quarto Branco do BBB 26 entram no terceiro dia de confinamento nesta quinta-feira, 15. Durante a prova, muitas discussões já aconteceram; afinal, não há muito o que fazer no cômodo. Durante a manhã, a dinâmica quebrou um recorde: são mais de 60 horas no confinamento branco. Esse é o maior tempo registrado da dinâmica desde o BBB 10, quando Angélica, Cacau e Serginho enfrentaram o desafio.

Entre os barulhos intermitentes acionados pela produção para atrapalhar o descanso dos jogadores, os candidatos da Casa de Vidro que não entraram para o elenco disputam as últimas duas vagas do reality. Confira o que aconteceu no Quarto Branco até o momento, contando com a desistência de um participante. Quarto Branco BBB 26: produção dispara sons de sirene

“Eu vou ficar louca, mas daqui eu não saio”, disse Elisa sobre os barulhos intermitentes acionados pela produção par atrapalhar o descanso no Quarto Branco. O som de sirene chegou a tocar por cerca de 5 minutos ininterruptos. Choro de criança e zumbidos foram outros sons ouvidos pelos participantes durante o confinamento, provocando reação imediata. “Gente, alguém dá comida para essa criança”, brincou Rafaella.

Além dos jogadores, o som também causou estranhamento no público que acompanhava o pay per view. Veja alguns comentários feitos na rede social X (antigo Twitter): Essa sirene do quarto branco é igualzinha às sirenes de países em guerra, que soam para alertar os moradores de ataques.#BBB #BBB26 — Olívia (@olizinharj) January 15, 2026

Juro que eu não ia querer ter filhos nunca mais depois de ouvir tanto choro ... #BBB26 pic.twitter.com/SNLjvEiNVY — focalize (@focalizeofc) January 14, 2026 Quarto Branco BBB 26: caos generalizado e primeira desistência Ricardinho acaba com a água dos participantes e desiste do Quarto Branco? entenda Crédito: Divulgação / Globo / Gshow

O primeiro candidato a desistir foi Ricardinho, após horas de bronca da produção. O paraense havia cantado durante a madrugada, batido na maçaneta, chutado a parede múltiplas vezes e aberto quase todas as latas de água disponíveis para os participantes. A situação rendeu várias brigas entre os candidatos e até mesmo pedidos de expulsão por parte dos fãs do reality. Em conversa sobre as atitudes de Ricardinho, Matheus apontou ser “coisa de branco fazer essas de 'mongolão'”. O desistente acusou o sulista de racismo e foi questionado se existia racismo reverso. Os dois foram apontados pelo público do sofá como “rivais”, empolgados com a movimentação do Quarto. Entretanto, após 12 horas na dinâmica, Ricardinho apertou o botão vermelho.