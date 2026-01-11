Enquete UOL BBB 26: estes são os mais votados da Casa de Vidro

A amazonense Livia é uma das participantes mais votadas da Casa de Vidro Norte do BBB 26, segundo enquete Uol / Crédito: Reprodução: Globo/gshow

A TV Globo anunciou, na última sexta-feira, 9, os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Ao longo do dia, o apresentador Tadeu Schmidt revelou quem são os confinados nas cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Durante esses três dias, os candidatos a brothers e sisters comemoraram, interagiram com o público e chegaram até a protagonizar algumas discussões.

No Norte do país, Lívia, conhecida como a “rainha do boy garantido”, aparece com 9,91% dos votos do público na enquete do Uol. Natural de Parintins, no Amazonas, ela já foi porta-estandarte e artesã do boi Garantido, pintando adereços e atuando como atendente em espaços ligados à agremiação folclórica. Criada em uma família humilde, Lívia batalhou para sobreviver e conseguiu levar os familiares para morar na capital, Manaus. Ainda na Casa de Vidro do Norte, a influenciadora digital e empreendedora Marciele, de 32 anos, acumula 9,7% dos votos, conforme levantamento do Uol. Natural de Juruti, ela é a filha mais velha de quatro irmãos e cresceu em uma família cuja principal fonte de renda era a agricultura, especialmente a produção de farinha. Desde 2016, Marciele é cunhã do boi Caprichoso. Já na Casa de Vidro do Sul, Pedro Henrique, de 22 anos, registra 8,6% dos votos na enquete. Natural de Colombo, no Paraná, ele trabalha como vendedor ambulante de trufas e aguarda o nascimento de sua primeira filha, previsto para o primeiro semestre deste ano. Orgulhoso de sua trajetória, Pedro se define como um homem íntegro e afirma enfrentar as dificuldades com leveza. Por atuar com vendas, acredita em sua capacidade de persuasão. Atualmente, mora em Curitiba.