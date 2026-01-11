Enquete UOL BBB 26: estes são os mais votados da Casa de Vidro

Enquete Uol BBB 26: quem deve entrar da Casa de Vidro? Veja votação5 dos 20 candidatos já concentram mais de 50% dos votos. Resultado final será divulgado antes do Fantástico; veja quem deve entrar. segundo enquete Uol
A TV Globo anunciou, na última sexta-feira, 9, os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 (BBB 26).
Ao longo do dia, o apresentador Tadeu Schmidt revelou quem são os confinados nas cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Durante esses três dias, os candidatos a brothers e sisters comemoraram, interagiram com o público e chegaram até a protagonizar algumas discussões.
Leia mais
Dos 20 candidatos, apenas 10 entrarão oficialmente no reality show. De acordo com a enquete do site Uol, cinco deles já acumulam mais de 50% dos votos do público.
Enquete Uol BBB 26: veja quem lidera a votação da Casa de Vidro
Entre os destaques está a brasiliense Chaiany, de 25 anos, que soma 12,16% dos votos na enquete do Uol. Atualmente desempregada e morando em São João da Aliança, em Goiás, ela vê no BBB uma oportunidade de garantir um futuro melhor para a filha de 11 anos.
Na sequência aparece a advogada Jordana, de 29 anos, com 11,34% dos votos, segundo a mesma enquete. Também da região Centro-Oeste, Jordana afirma já ter investido mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos e diz gostar de estar sempre bem vestida e arrumada. Além de advogada, ela atua como modelo e influenciadora digital.
No Norte do país, Lívia, conhecida como a “rainha do boy garantido”, aparece com 9,91% dos votos do público na enquete do Uol. Natural de Parintins, no Amazonas, ela já foi porta-estandarte e artesã do boi Garantido, pintando adereços e atuando como atendente em espaços ligados à agremiação folclórica. Criada em uma família humilde, Lívia batalhou para sobreviver e conseguiu levar os familiares para morar na capital, Manaus.
Ainda na Casa de Vidro do Norte, a influenciadora digital e empreendedora Marciele, de 32 anos, acumula 9,7% dos votos, conforme levantamento do Uol. Natural de Juruti, ela é a filha mais velha de quatro irmãos e cresceu em uma família cuja principal fonte de renda era a agricultura, especialmente a produção de farinha. Desde 2016, Marciele é cunhã do boi Caprichoso.
Já na Casa de Vidro do Sul, Pedro Henrique, de 22 anos, registra 8,6% dos votos na enquete. Natural de Colombo, no Paraná, ele trabalha como vendedor ambulante de trufas e aguarda o nascimento de sua primeira filha, previsto para o primeiro semestre deste ano. Orgulhoso de sua trajetória, Pedro se define como um homem íntegro e afirma enfrentar as dificuldades com leveza. Por atuar com vendas, acredita em sua capacidade de persuasão. Atualmente, mora em Curitiba.
Outros candidatos também aparecem entre os mais votados na enquete do Uol, como Brígido (7,03%), Paulo Augusto (6,24%), Ricardo (6,18%), Samira (3,57%) e Milena (3,18%), que seguem na disputa por uma vaga no reality.
O resultado final, com a seleção de cinco mulheres e cinco homens pelo público, será divulgado neste domingo (11), pela TV Globo, antes do Fantástico.
Os mais votados da Casa de Vidro do BBB 26 - Enquete Uol
- Chaiany - 12,16%
- Jordana - 11,34%
- Lívia – 9,91%
- Marciele - 9,7%
- Pedro Henrique - 8,6%
- Brígido - 7,03%
- Paulo Augusto - 6,24%
- Ricardo - 6,18%
- Samira - 3,57%
- Milena - 3,18%