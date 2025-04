BBB 25: que horas começa hoje, terça, 15? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, terça, 15 de abril (15/04), com eliminação no 16º paredão da temporada. Saiba onde acompanhar ao vivo e que horas começa

A 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB 25) continua as dinâmicas entre os participantes confinados com mais uma eliminação de um dos emparedados nesta terça-feira, 15 de abril (15/04).

Diego, João Gabriel e Vitória estão na berlinda e um deles sairá da casa durante o programa ao vivo.