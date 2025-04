Ex-BBB Davi Brito revela em live que será pai: ‘Papai calabreso’

O campeão do BBB 24, Davi Brito , revelou nesta terça-feira, 8, durante uma live em seu perfil no instagram que será pai pela primeira vez . A gravidez é fruto do seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. "Papai calabreso está na área" , contou empolgado.

"A gente estava caminhando no shopping, ela olha pra minha cara e fala: 'Davi, eu tô com um desejo'. Eu falei: 'Desejo de quê?'. 'De comer um frango'. [...] Aí eu falei com ela: 'Adriana, você tá grávida'. Ela: 'Não, não tô grávida'. Aí a gente fez o teste da gravidez e deu positivo", afirmou.

O baiano acrescentou que ainda não sabem o sexo do bebê, que está empolgado com a novidade e que vai assumir todas as reponsabilidades de pai.

"Não sei ainda o sexo, vamos fazer o chá de fralda. Estou à disposição 100% no que for preciso (...) Agora é seguir em frente, vida que segue, não tem o que fazer porque a criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte com a criança. Eu vou comprar os 'mimos' junto com ela", disse.

"É a primeira vez que eu vou ser pai, e está sendo tudo novo. É muito difícil lidar com tudo isso, mas estou assumindo meu papel como pai, responsável, de homem. Agora é dar todo o suporte necessário para a criança", acrescentou.