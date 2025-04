BBB 25: quem saiu hoje (08/04)? Veja eliminado no paredão

Hoje, terça, 8 de abril (08/04), mais um jogador foi eliminado no BBB 25; confira qual participante saiu do programa e porcentagem da votação

Paredão BBB 25: veja como votar no Gshow

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.