BBB 25: que horas começa hoje, sexta, 28? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, sexta-feira, 28 de março (28/03), com dinâmica que irá formar o paredão; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre os participantes confinados nesta sexta-feira, 28 de março (28/03).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (28/03)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (28/03)

Após a concretização da mais nova liderança no BBB 25, nesta sexta-feira, 28, durante o programa ao vivo, por conta da semana turbo, acontecerá a formação de um novo paredão.

Os três participantes que vão ficar na berlinda, irão conhecer o seu destino no domingo, 30, aonde sairá um eliminado na casa mais vigiada do Brasil, e logo após acontece uma nova Prova do Líder e por último, a formação de mais um Paredão.