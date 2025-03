BBB 25: que horas começa hoje, quarta, 26? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, quarta, 26 de março (26/03), com dinâmicas em dupla com eliminação em paredão; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre os participantes confinados nesta quarta-feira, 26 de março (26/03).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (26/03)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (26/03)

Aline foi a participante eliminada desta edição do Big Brother Brasil, recebendo 51,73% dos votos do público. A sister mais votada disputou a permanência no reality ao lado de Maike e Diego Hypolito. Na edição ao vivo desta quarta-feira, 26, deve trazer a repercussão da eliminação

