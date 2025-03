BBB 25: que horas começa hoje, segunda, 24? Veja horário e como assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre o brothers confinados neste segunda, 24 de março (24/03).

Após uma formação de Paredão acalorada, os brothers vão se reunir novamente com o intuito de resolver pendências entre eles. O Sincerão desta segunda-feira, 24, promete diversos confrontos entre os participantes da casa mais vigiada do Brasil.

O Paredão formado contará com Diego Hypólito, Aline e Maike. Com os brothers na berlinda, eles disputam o voto do público para permanecer no programa.

BBB 25: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.