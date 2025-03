Enquete BBB 25: quem sai no 10º paredão? Veja votação atualizada

A sister cearense já revelou entre seus aliados a possibilidade de indicar Aline ao Paredão, que acontecerá no domingo, dia 23. Enquanto isso, seus adversários do Quarto Anos 50 tentam se articular com a intenção de decidir quais participantes serão indicados por meio da votação.

As movimentações na casa mais vigiada do Brasil seguem. Na noite dessa quinta-feira, dia 20, Renata conquistou a liderança na 10ª semana da temporada de 2025 do Big Brother Brasil (BBB 25).

No entanto, a noite de sábado será agitada, com o Big Fone tocando mais uma vez. O brother que atender ao chamado, além de garantir imunidade, deverá indicar dois participantes para a temida berlinda.

Dessa forma, no domingo, além do imunizado pelo Anjo, entre os participantes escolhidos pela dinâmica do Big Fone, o Poder Coringa, arrematado por Joselma, dará a ela a opção de salvar um dos indicados.

Portanto, o Paredão será formado pelo indicado do Líder, um indicado pelo Big Fone e os dois mais votados pela casa. Esses últimos terão a chance de disputar a Prova Bate e Volta, na qual irá restar apenas três brothers que vão lutar pelo voto do público com intuito de permanecer no BBB 25.

Enquete BBB 25: quem sai no 10º paredão?

Com alguns nomes mais na mira do que outros, a formação do 10º Paredão do BBB 25 segue em aberto. Com exceção da líder Renata, todos os brothers têm chances de ir à berlinda.