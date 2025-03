BBB 25: que horas começa hoje, sábado, 8? Veja horário e como assistir

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre o brothers confinados neste sábado, 8 de março (08/03).

Mike foi coroado como a quarta liderança individual da temporada. Na sexta-feira, o brother colocou cinco participantes "Na Mira" do líder.

Porém, a Prova do Anjo irá acontecer pelo horário da tarde tendo inicio por volta das 12h e 14h.

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 21h50min (horário de Brasília).

Seguindo a dinâmica da semana, neste sábado acontece a Prova do Anjo, na qual o vencedor garantirá o poder de imunizar um participante no próximo Paredão. Neste sábado a casa mais vigiada do Brasil receberá o show da banda Sorriso Maroto.

BBB 25: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.