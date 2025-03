Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 3; quem sai

Camilla, Renata, ou Vilma: vote na Enquete O POVO no em quem você acha que deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/GShow

O sétimo paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi formado após votos da casa e indicações dos líderes na noite desse domingo, 2. Veja abaixo como está votação atualizada da enquete Uol de hoje, segunda-feira, 3 de março (3/3). SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O resultado oficial será divulgado na noite de amanhã, terça-feira, 4, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público.

Os participantes que estão na berlinda são: Camilla, Renata e Vilma. Confira votação.

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Camilla, Renata ou Vilma? VOTE Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (3/03): quem sai? Segundo a enquete do Uol, Camilla é a mais votada para sair do reality, com 86,72% dos votos. Renata aparece logo em seguida com 9,54%. Já Vilma se distancia das outras participantes, com apenas 3,74% das intenções de eliminação.

Ao todo, foram contabilizados 147.184 votos. Enquete O POVO BBB 25: quem sai hoje(3/03)? Veja votação atualizada do paredão

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Camilla. Ele tem 93,21% dos votos. Em segundo lugar está Renata, com 3,43%. Já Vilma recebeu apenas 3,36% dos 11.114 votos até o o fim da manhã de segunda, 3..

A líder da semana, Vitória, havia colocado cinco pessoa "na mira": Eva, João Gabriel, João Pedro, Renata, e Vilma. Ela escolheu indicar Renata para a berlinda.