Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Camilla, Renata ou Vilma?

Mais um Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi formado neste domingo, 2 de março (02/03). A disputa mantém a dinâmica da berlinda individual, após o fim da votação em duplas.

A eliminação acontece nesta terça-feira, 4. O voto é para sair, com: Camilla, Renata, e Vilma.

Loading... Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão? Vinícius, por ter vencido a dinâmica do Quarto do Desafio, ganhou imunidade esta semana. Ele também venceu a Prova do Anjo, e imunizou Aline.

A líder da semana, Vitória, havia colocado cinco pessoa "na mira": Eva, João Gabriel, João Pedro, Renata, e Vilma. Ela escolheu indicar Renata para a berlinda. Esta semana, o anjo poderia, também, colocar uma pessoa no Paredão, entre as que receberam o Castigo do Monstro. Vinícius indicou Maike e Vilma à penalidade, e optou por emparedar Maike. Diego Hypolito arrematou o Poder Curinga. Esta semana, o "Poder Pirata" deu a ele a possibilidade de votar no lugar de outro dos participantes. Ele escolheu "roubar" o voto de João Gabriel. Na sequência, começou a votação da casa, que esta semana foi aberta.

Enquete BBB 25: quem votou em quem? Camilla votou em Vilma;

Vilma votou em Camilla;

João Pedro votou em Daniele;

Thamiris votou em Vilma;

Renata votou em Camilla;

Guilherme votou em Camilla;

Delma votou em Camilla;

Diego votou em Vilma com o voto de João Gabriel;

Vinícius votou em Vilma;

Maike votou em Daniele;

Gracyanne votou em Vilma;

Eva votou em Camilla;

Diego votou em Vilma com o próprio voto;

Daniele votou em Vilma;

Aline votou em João Gabriel. Esta semana, as duas pessoas mais votadas seriam indicadas ao Paredão. Vilma (sete votos) e Camilla (cinco votos) estão no Paredão. Em seguida, começou a Prova Bate-e-Volta. A pessoa indicada pelo líder está direto no Paredão, deixando a disputa entre Camilla, Maike e Vilma. Maike venceu a disputa. Com isso, o Paredão ficou entre Camilla, Renata, e Vilma. Enquete Paredão BBB 25: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24. Enquete BBB 25: menor de idade vota? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 25: como funciona cada votação? Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final. Confira o funcionamento dos votos a seguir. Voto da Torcida O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.