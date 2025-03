Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada; quem sai?

Três participantes disputam a permanência no reality show, após paredão formado nesse domingo, 2. Vote em que deve sair. A eliminação ocorre na terça, 4

O voto é para sair e, mais uma vez, a eliminação será individual com Camilla , Renata e Vilma na disputa. O participante mais votado será eliminado.

O sétimo paredão do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) foi formado na noite desse domingo, 2, após votos da casa e indicações dos líderes. A eliminação ocorre nesta terça-feira, 4.

O programa desta segunda-feira, 3, começa logo após a novela "Mania de Você", na TV Globo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

A votação oficial, que acontece no site da Globo, para este paredão segue até a noite de terça, 4. O POVO fará atualizações das enquetes até lá.

Segundo a audiência do O POVO , quem deve sair é a participante Camilla . Ela tem 93,21% das intenções de votos. Em segundo lugar está Renata, com 3,43% . Já Vilma recebeu apenas 3,36% dos votos, até o fim da manhã desta segunda.

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?



Vinícius, por ter vencido a dinâmica do Quarto do Desafio, ganhou imunidade esta semana. Ele também venceu a Prova do Anjo, e imunizou Aline.



A líder da semana, Vitória, havia colocado cinco pessoa "na mira": Eva, João Gabriel, João Pedro, Renata, e Vilma. Ela escolheu indicar Renata para a berlinda.



Esta semana, o anjo poderia, também, colocar uma pessoa no Paredão, entre as que receberam o Castigo do Monstro. Vinícius indicou Maike e Vilma à penalidade, e optou por emparedar Maike.