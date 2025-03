Enquete BBB Seu Fifi: para quem fofocas devem ser reveladas? Entenda dinâmica

Os participantes do Big Brother Brasil ( BBB 25 ) foram surpreendidos na sexta-feira, 28, pela presença do RoBBB Seu Fifi , um robô misterioso que apareceu em vários cômodos da casa.

Como funciona a dinâmica do RoBBB Seu Fifi?

Segundo Tadeu, o RoBBB Seu Fifi tem uma missão especial: revelar segredos e mexer com o jogo. No entanto, o público terá um papel fundamental nessa dinâmica. Uma enquete aberta no site do Gshow e no aplicativo oficial do BBB permite que os telespectadores escolham quais participantes vão ouvir as fofocas sobre si mesmos.

Os seis mais votados serão os alvos do robô e terão que lidar com as informações divulgadas. A votação se encerra no domingo, 2, e no dia seguinte, segunda-feira, 3, o RoBBB Seu Fifi finalmente compartilhará tudo o que ouviu.

