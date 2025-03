RoBBB Seu Fifi: entenda a dinâmica do "robô fofoqueiro" no BBB

Participantes notaram novo personagem RoBBB Seu Fifi em telas da casa na sexta-feira, 28 de fevereiro; entenda como funcionará o "robô fofoqueiro" do BBB

No começo, o "robô fofoqueiro" estará apenas escutando. Ele aparecerá em diversos locais da casa, enquanto os participantes estiverem conversando.

Um "novo personagem" chegou ao Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) nessa sexta-feira, 28 de fevereiro. O chamado RoBBB Seu Fifi começou a aparecer nas telas da casa, despertando a curiosidade dos jogadores. Saiba como funcionará a dinâmica do "robô fofoqueiro" no programa.

A escolha de quais participantes receberão as "fofocas" contadas pelo RoBBB Seu Fifi será feita pelo público. A votação ocorre até o programa ao vivo deste domingo, 2, no site e pelo app do GShow.

Ainda não foi informado se a dinâmica ocorrerá uma única vez, ou se o RoBBB Seu Fifi voltará em outras semanas. Também não se sabe em qual horário o robô fofoqueiro revelará o que ouviu.

