Enquete BBB 25: votação atualizada no Paredão; quem sai?

O programa de hoje começa logo após a novela "Mania de Você", na TV Globo. Confira o resultado parcial da enquete do O POVO sobre este paredão na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Vitória . Ele tem 53,43% das intenções de votos. Em segundo lugar está Vilma, com 31,32%.

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

As primeiras indicações ao Paredão foram definidas no sábado, 22. Diogo atendeu o Big Fone e foi enviado para a berlinda. Ele podia indicar outra pessoa para disputar a preferência do público, e escolheu Thamiris.

No programa de domingo, Camilla usou o Poder Curinga. Ela tinha a possibilidade de trocar uma das pessoas emparedadas pelo Big Fone. Ela tirou Thamiris, colocando Vilma no lugar. Com o poder do anjo, Guilherme imunizou Delma.