BBB 25: confira qual brother conseguiu o primeiro 'Poder Coringa'

O Poder Coringa retorna ao BBB 25, e Camilla arremata a vantagem com todas as suas estalecas. A decisão pode influenciar o Paredão e gerar conflitos na casa

A grande vencedora, que fez o maior lance, foi Camilla . A irmã e ex-dupla de Thamiris ofereceu 1.980 estalecas para garantir esse recurso estratégico. O número de estalecas utilizadas no leilão era opcional, e Camilla decidiu apostar todas as suas moedas .

Na visão da casa, esse foi um movimento extremamente ousado, o que pode gerar conflitos futuros. No entanto, com essa estratégia, Camilla terá grande influência no próximo paredão, que acontece no domingo, 23 de fevereiro.

Por ser a detentora do Poder Coringa, Camilla pode causar mudanças no Paredão. No sábado, o Big Fone tocará pela quarta vez nesta edição, e quem atender será automaticamente indicado ao Paredão , podendo levar mais um participante consigo .

Poder Coringa no BBB 25: impactos



A verdadeira função do Poder Coringa só será revelada no domingo, durante a votação. Isso significa que o participante que arrematar o poder pode acabar investindo muitas estalecas em algo que, no contexto do jogo, não tenha um impacto tão significativo.

Como Camilla usou todas as estalecas que acumulou ao longo das semanas, ela não poderá contribuir para as compras do grupo no mercado. Isso gerou questionamentos entre os aliados do líder João Pedro, que passaram a considerar a indicação ao Paredão.

Durante uma conversa na tarde desta sexta-feira, João Pedro ponderou essa possibilidade, mas ainda não tomou uma decisão definitiva. Ele deve optar por indicar Camilla ou Vitória Strada. Após sua escolha, seus aliados provavelmente concentrarão seus votos na sister que não foram indicados diretamente por ele.