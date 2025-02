BBB 25: que horas começa hoje, terça, 11? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, terça, 11 de fevereiro (11/02), com a eliminação no paredão; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas em paredão com eliminação entre um dos participantes hoje, terça-feira, 11 de fevereiro (04/02).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (11/02)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje tem eliminação (11/02)

A casa mais vigiada do Brasil está com os nervos à flor da pele. Após um Sincerão que gerou grande repercussão e diversas discussões, Gabriel, Vitória Strada e Aline descobrirão se permanecerão ou não no reality.

No programa ao vivo, além de exibir a eliminação, também serão mostrados os desdobramentos do Sincerão e a visita do ex-BBB Gil do Vigor, que esteve com os participantes nesta terça-feira, 11.