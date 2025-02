Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 10; quem sai

Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam permanência no 4º Paredão do BBB 25. Veja como está votação atualizada da enquete Uol nesta segunda, 10

Segundo a enquete do Uol, Vitória Strada é a mais votada para sair do reality, com 46,55% dos votos. Em uma partida acirrada, Gabriel aparece logo em seguida com 46,50%.

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Vitória Strada . Ela tem 46,23% dos votos. Em segundo lugar está Gabriel, com 39,76%.

Vitória Strada - 46,59%

Gabriel - 39,36%

Aline - 14,00%



O paredão segue até a noite desta terça. O POVO fará mais atualizações das enquetes e dos paredões até lá.

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

Recentemente, as duplas no BBB 25 foram desfeitas, e agora os brothers devem seguir individualmente para se manter no jogo. João Gabriel foi o primeiro líder solitário após vencer a prova da última quinta-feira, 6, e colocou cinco brothers "Na Mira": Aline, Camilla, Mateus, Thamiris e Vitória.

Mateus, no entanto, se tornou imune ao vencer a Prova do Anjo no sábado, 8. Gracyanne, que voltou do Quarto Secreto, também estava automaticamente fora da berlinda.