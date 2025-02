BBB 25: quem está na mira? Veja participantes escolhidos pelo líder hoje, 07

Saiba quem está na mira do líder João Gabriel desta semana / Crédito: reprodução / Gshow

A formação do quarto Paredão do BBB 25 já começou! Após vencer a Prova do Líder na quinta-feira, 9, João Gabriel garantiu a superliderança e o poder de indicar alguém para o Paredão. Na noite de hoje, sexta-feira, 9, os Líderes participaram do Na Mira do Líder, onde precisaram escolher mais cinco participantes como alvos para nova indicação no domingo: Vitória, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris.

Na Mira do Líder: veja quem são os alvos de João Gabriel no BBB 25 Vitória

Mateus

Aline

Camilla

Thamiris

BBB 25 ao vivo: SAIBA como assistir online e grátis ao reality da Globo BBB 25: como foi disputa pela liderança

Na dinâmica, os participantes do BBB 25, agora jogando individualmente, precisavam arremessar sanduíches de paraquedas em uma plataforma com diferentes pontuações. Quem acumulasse mais pontos se tornava o novo líder. Prova do Líder foi gravada? Parte da prova gerou polêmica entre os telespectadores, pois aparentava ter sido previamente gravada. A rapidez com que os participantes apareciam no alto da estrutura após escolherem os sanduíches, levantou suspeitas e o selo de “ao vivo” da Globo não estava presente na primeira parte da dinâmica.

Após o intervalo comercial, Tadeu Schmidt explicou que parte do desafio havia sido gravada previamente para agilizar o andamento da atração. "Para agilizar, nossa equipe gravou as escolhas dos sanduíches de cada jogador. Também fizemos uma rodada teste com eles e agora estão jogando ao vivo", declarou o apresentador do BBB 25. BBB 25: VIP e Xepa desta semana O líder tem o direito de chamar quatro pessoas para integrar o VIP ao seu lado, deixando o restante dos confinados na Xepa.

No VIP, além do Líder João Gabriel, ficam também: João Pedro, Maike, Gabriel, Delma e Gracyanne Barbosa — pela dinâmica do Quarto Secreto. Na Xepa estão: Vitória Strada, Mateus, Thamiris, Camilla, Vinícius, Aline, Eva, Renata, Diego Hypolito, Daniele Hypolito e Guilherme, Diogo Almeida e Vilma. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.