BBB 25 tem Paredão hoje, 9: que horas começa e onde assistir

BBB 25: confira que horas começa a formação do Paredão hoje, 9 de fevereiro, qual a dinâmica do dia e onde assistir / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil (BBB 25) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre o brothers confinados neste domingo, 9 de fevereiro (09/02). Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (09/02) A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após o "Fantástico", a partir das 23h10min (horário de Brasília). BBB 25: dinâmica do dia de hoje (09/02) Giovanna foi a primeira eliminada desta edição do BBB 25 de forma individual. Agora, com a casa já ciente do fim das duplas, ocorrerá o primeiro paredão com indicações individuais. Diego Hypolito desabafa e revela ‘decepção’ com ginasta; VEJA

João Gabriel, líder da semana, escolherá um dos três brothers que colocou "Na Mira do Líder" para ir ao paredão. Pela primeira vez na temporada, o vencedor da Prova do Anjo será autoimune. Assim, no paredão triplo, o indicado pelo líder enfrentará os três participantes mais votados pela casa. Na Prova Bate-Volta, apenas um conseguirá se salvar, definindo assim o paredão triplo.