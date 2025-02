BBB 25: quem está na mira? Veja duplas escolhidas pelo líder hoje, 31

Saiba quem está na mira dos líderes desta semana / Crédito: reprodução / Gshow

A formação do primeiro Paredão Triplo do BBB 25 já começou! Após vencerem a Prova do Líder na quinta-feira, 30, Gabriel e Maike garantiram a superliderança, levando as cearenses Eva e Renata para o Vip. Na noite de hoje, sexta-feira, 31, os Líderes participaram do Na Mira do Líder, onde precisaram escolher mais três duplas como alvos para nova indicação no domingo: Aline e Vinícius, Diego e Daniela e Mateus e Vitória.