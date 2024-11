Artesanato cearense é comercializado em São Paulo a partir de dezembro

Na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, será inaugurada a primeira loja da Central de Artesanato do Ceará (CeArt) fora do Ceará. Instalada no Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri (SP), o estabelecimento deve ampliar o contato de possíveis clientes nacionais e internacionais com a produção do Estado.

A loja da CeArt no município da Região Metropolitana de São Paulo é lançada pela Secretaria da Proteção Social (SPS), órgão do Governo do Ceará. O evento de abertura tem início às 18 horas e terá a presença de artesãs de Barbalha, Palhano e Juazeiro do Norte, além de Lia Freitas, primeira-dama do Ceará, e Onélia Santana, secretária da Proteção Social.