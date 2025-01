BBB 25 tem Paredão hoje, 26: que horas começa e onde assistir

BBB 25: confira que horas começa a formação do Paredão hoje, 26 de janeiro, qual a dinâmica do dia e onde assistir / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil (BBB 25) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas neste domingo, 26 de janeiro (26/01). Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (26/01) A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após o "Fantástico", a partir das 23h10min (horário de Brasília). BBB 25: dinâmica do dia de hoje (26/01) Arleane e Marcelo foram os primeiros eliminados do BBB 25. Agora, neste domingo, será formalizado o segundo paredão, no qual uma das três duplas será eliminada na próxima terça-feira, 28. Os líderes, Diogo e Vilma, já selecionaram três duplas para ficar na "Mira do Líder". Em seguida, a dupla que atendeu o Big Fone indicou outra dupla para ir direto para a berlinda.

Dessa forma, os anjos serão imunizados uma dupla. Além disso, a dupla da pessoa que atendeu o Big Fone também será imunizada. O paredão será formado pela indicação do líder, pela indicação vinda do Big Fone, pelo contragolpe do indicado do Big Fone e o mais votado da casa. Porém, com o paredão triplo, a prova Bate-Volta será disputada por todos, exceto o indicado pelo líder. Enquete BBB 25: VOTE em qual será próxima dupla eliminada após Arleane e Marcelo