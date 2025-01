BBB 25: que horas começa hoje (20/01)? Veja horário e onde assistir

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas nesta segunda-feira, 20 de janeiro (20/01).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (20/01)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (20/01)

No último domingo, 19, foi formado o primeiro Paredão da temporada do BBB 25, com três duplas disputando a preferência do público para permanecer no programa.

Seguindo a programação desta segunda-feira, 20, ocorrerá o "Sincerão", onde os participantes abordarão suas diferenças, gerando debates durante o programa ao vivo.