'Numagirl': Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam sexo do futuro bebê

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão esperando uma menina. A revelação do sexo do bebê aconteceu na tarde desta terça-feira, 17, em uma cerimônia realizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Recebendo familiares e amigos na festa com o tema “Vale Encantado do Baby Brumilla”, o casal descobriu que o futuro filho será uma menina.