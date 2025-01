Enquete Uol BBB 25: votação atualizada hoje (12/01); quem entra?

Três duplas disputam a 12ª vaga no BBB 25; Guilherme e Joselma lideram na enquete Uol com mais de 49% dos votos; confira votação atualizada

A TV Globo apresentou as três duplas que disputam a última vaga do grupo Pipoca no BBB 25. Confira abaixo o resultado parcial da votação da enquete Uol de hoje, domingo, 12 de janeiro (12/01), um dia antes da revelação do resultado.

As combinações – mãe e filha, mãe e filho, e genro e sogra – foram reveladas no programa Mais Você, na sexta-feira, 10. O público pode escolher sua dupla favorita até a estreia do reality, nesta segunda-feira, 13.