BBB: Ex-participantes reclamam de ausência em 'bodas de prata'

Ex-participantes do BBB lamentam ausência em "bodas de prata" do programa / Crédito: Reprodução/Globo

Nesta quinta-feira, 26, a Globo compartilhou um vídeo que celebrava as “bodas de prata” do Big Brother Brasil, que chega a sua 25ª edição em 2025. No material, o apresentador Tadeu Schmidt aparece renovando os votos com participantes que marcaram o programa ao longo dos anos. Entretanto, alguns ex-brothers e ex-sisters demonstraram terem ficado chateados por não estarem presentes no momento celebrativo. Ana Carolina Madeira, que participou do BBB 9, expressou seu incômodo: “Ser recordista de paredões por tanto tempo não é importante”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O vencedor da 9ª edição também se pronunciou nas redes sociais sobre não ter sido convidado. “No mínimo, todos os campeões do BBB deveriam ter sido convidados. Que deselegante, dona Globo”, apontou.