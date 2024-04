Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 12; quem sai?

O último Paredão do BBB 24 chegou. Na reta final, Alane , Isabelle e Matteus são o trio que disputa a permanência capaz de render um espaço no pódio de vencedores. O participante com mais votos será eliminado pelo público até a noite de domingo, 14, por meio do Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol.

A enquete do BBB 24 realizada pelo portal O POVO aponta um cenário diferente: É Alane que aparece liderando a eliminação , com 63,68% , enquanto Isabelle e Matteus apresentam 30,58% e 5,80% , respectivamente.

A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 300 mil votos, aponta um cenário de idas e vindas entre Isabelle e Alane. Até as 16h22min, a “Cunhã” era a sugestão de eliminação do público, com 54,63% .

Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Isabelle ou Matteus? VOTE

Enquete BBB 24: como foi formado o Paredão?

Na dinâmica desta semana no BBB 24, a formação do Paredão foi muito simples: quem vencesse a Prova do Finalista teria, como indica o nome, vaga garantida na final. Os outros participantes estariam na berlinda.

Matteus foi o primeiro a sair da prova, duas horas e oito minutos após o início. Com 6 horas e 45 minutos, Isabelle também deixou a disputa. Por fim, Alane desistiu, dando a vaga na final para Davi.

Com a formação direta do Paredão, não houve o prova Bate-Volta nem o Poder Curinga. A votação ocorre até o próximo domingo, 14 de abril (14/04). O resultado será divulgado durante o programa ao vivo.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.