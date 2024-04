BBB 24: novo Paredão é formado hoje e casa vota para salvar; entenda

No "modo turbo" rumo ao final do BBB 24, a formação do paredão será diferenciada, com os brothers votando para salvar seus aliados; confira como será a Dinâmica

Com o eliminado definido, será o 17º a deixar o programa - não contabilizando a desistência de Vanessa Lopes e a expulsão de Wanessa Camargo - restando apenas seis participantes na 'casa mais vigiada do Brasil'.

Assim, o paredão voltará a ser triplo, com o indicado pelo líder Lucas “Buda” Henrique e os dois brothers menos votados. A votação começará logo após a formação do paredão e durará até o programa de domingo, dia 7.

Saiba como será funcionamento dos próximos dias dentro do Big Brother Brasil 2024:

Quinta-feira (04/04)

Prova do líder - Lucas Henrique foi o vencedor

Sexta-feira (05/04)

Prova do Anjo - Matteus foi o vencedor

- Matteus foi o vencedor Paredão Triplo - Anjo autoimune; líder empareda um participante e os dois menos votado vão pro paredão

Domingo (07/04)

Eliminação - Um participante sai da casa

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.