Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 4; quem sai?

Davi e MC Bin Laden estão no Paredão do BBB 24. Confira o resultado parcial e atualizado de hoje, quinta (04/04), da votação na enquete

O voto na berlinda é para sair , com o paredão duplo de MC Bin Laden e Davi.

O décimo sétimo Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite desta terça-feira, 02 de abril (02/04). Não houve prova Bate-Volta nem Poder Curinga.

O Paredão ocorreu pela dinâmica do Modo Turbo: ele começou com a liderança de Buda, que indicou Davi. Na votação da casa, que foi aberta, deu Bin Laden em primeiro com cinco votos.

O resultado do Paredão do BBB 24 será divulgado na noite de hoje, 04, logo após a novela "Renascer". Veja abaixo o resultado parcial da enquete O POVO.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica MC Bin Laden como o escolhido do público para sair no programa. O brother conta com 85,62% dos votos contra 14,38% de Davi.