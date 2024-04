BBB 24: 3 momentos polêmicos entre Davi e MC Bin Laden

Mc Bin Laden e Davi se enfrentam no paredão duplo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - Portal EdiCase

Na reta final, mais um paredão foi formado no BBB 24. Agora, Davi, indicado pelo líder Lucas, e Mc Bin Laden, mais votado pela casa, disputam a permanência no programa. No entanto, este não é o único embate entre os dois participantes no reality show. Isso porque eles já protagonizaram grandes e polêmicas brigas – chegando, inclusive, a quase agressão. Abaixo, confira um resumo sobre algumas delas! 1. Quem deve levar o prêmio? No começo do programa, em uma conversa com Mc Bin Laden e Lucas, Davi disse para quem iria a sua torcida para levar o prêmio do BBB 24. “Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse essa galera, que tivesse realidade, uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera que precisasse realmente do prêmio”, afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, Bin perguntou: “Então, você vai jogar contra mim?”. Então, o motorista voltou a explicar: “Eu falei agora que eu queria que quem ganhasse fosse a galera que precisa do prêmio. Se você precisa, você é galera”.

No entanto, o funkeiro entendeu errado e espalhou pela casa que, segundo o Davi, os participantes do time ‘Camarote’ não deveriam ganhar o prêmio do programa. Isso gerou grande repercussão e até tretas. Por causa disso, Davi reuniu todo o ‘Camarote’ para esclarecer o mal-entendido, mas falou que não se recordava do que havia dito. “Não tenho nada contra ninguém aqui, nenhum de vocês. Se essa conversa surgiu, eu não me recordo, Bin Laden, de ter conversado isso com você”. Davi e MC Bin Laden se envolveram em várias brigas no BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)