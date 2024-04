Enquete Paredão BBB 24: veja parcial de quem será eliminada neste domingo, 31

Matteus, vencedor da Prova do Anjo, estava imune e não teria o direito de imunizar ninguém. A líder Pitel tinha duas indicações (Matteus e Beatriz), mas como o gaúcho Alegrete estava imunizado, ela colocou Beatriz no Paredão.

Na votação do confessionário, pela dinâmica da semana, o mais votado iria para a berlinda, ao passo que o segundo com mais votos teria o poder de escolher mais um. Fernanda foi a mais votada e Alane a segunda. Alane, então, indicou Giovanna e fechou o paredão.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Fernanda como a escolhida do público para sair no programa. A sister conta com 50,87% dos votos contra 38,59% de Giovanna, e 10,54% de Beatriz.

Dessa forma, até o momento, Fernanda é a possível eliminada, alcançando a maioria dos votos para sair.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

