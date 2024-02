BBB 24: Sisters descobrem que Rodriguinho fazia "jogo duplo"

BBB 24: Pitel descobre que Rodriguinho fazia "jogo duplo" no reality Crédito: Reprodução/Gshow

Dia de paredão sempre deixa os brothers do BBB 24 refletindo sobre sua participação no reality até agora. A saída de Rodriguinho não foi diferente. Os brothers comentaram o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação, e sobre quem deveria ir ao paredão. Yasmin também comentou que não sente que movimenta o jogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.

BBB 24: Brothers comentam motivo da eliminação de Rodriguinho Após a saída do cantor, os confinados conversaram na área externa sobre os motivos da eliminação. Alane foi a primeira a comentar que Rodriguinho “não saiu porque pedia, o público que já queria tirar ele”. Fernanda analisou o ex-brother dizendo que ele era “um grande paradoxo”. “Como pode uma pessoa ser tão bondosa, ter um inimigo e ainda ver o seu próprio filho no seu inimigo? São dois sentimentos tão gritantes e tão opostos habitando o mesmo corpo”, afirmou a sister. Leia mais Big Sister Brasil? BBB 24 tem maioria feminina na casa Sobre o assunto Big Sister Brasil? BBB 24 tem maioria feminina na casa BBB 24: Pitel e Fernanda descobrem que Rodriguinho fazia “jogo duplo” Pitel, que era muito amiga de Rodriguinho, ficou abalada e caiu no choro com a saída dele. Inclusive, a assistente social proibiu qualquer brother de dormir na cama do pagodeiro nessa primeira noite pós-paredão: “Estamos de luto”. Mesmo tristes, ela e Fernanda descobriram que o eliminado fazia uma espécie de "jogo duplo" com MC Bin Laden e Lucas. Fernanda comentou com o funkeiro que não queria que ele comentasse a conversa deles com Lucas e Leidy. Então, ele rebateu dizendo que Rodriguinho fazia “esse leva e traz”.

