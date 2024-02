BBB: Michel já tem mais dinheiro que valor do prêmio para 2º lugar

O brother é considerado planta no BBB, mas já acumulou vários prêmios, que somados ultrapassam o valor do prêmio do 2° lugar; veja o quanto ele já ganhou

No Big Brother Brasil (BBB 24), Michel é considerado planta na casa. No entanto, o brother venceu diversas provas e já acumulou prêmios. Somadas, as recompensas das provas ultrapassam o valor do prêmio para quem ganhar o segundo lugar no programa, cerca de R$ 150 mil.

O professor de geografia já conquistou mais de R$ 250 mil com as dinâmicas do jogo. Confira cada um dos prêmios que o brother ganhou.

BBB 24: quanto o Michel já ganhou?

Michel já venceu três provas do anjo e conseguiu o maior prêmio do programa até agora, um carro avaliado em R$ 218 mil. Além disso, na última prova, ganhou um ano de amaciante e R$ 10 mil.